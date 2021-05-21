Во Владимирском экономико-технологическом колледже 20 мая состоялась церемония награждения победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшие мастера ..

Во Владимирском экономико-технологическом колледже 20 мая состоялась церемония награждения победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшие мастера производственного обучения».Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, лучшего выявляли среди мастеров и преподавателей профессиональных учебных заведений региона.По результатам конкурсного отбора победители определены в пяти номинациях. Абсолютным победителем стала преподаватель Владимирского базового медицинского колледжа Наталья Петрова.Она удостоена высокого звания «Мастер года 2021». В октябре она представит Владимирскую область на национальном этапе конкурса.