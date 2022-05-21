19 мая в Ярославле прошел финальный день трехдневного чемпионата Центрального федерального округа...

19 мая в Ярославле прошел финальный день трехдневного чемпионата Центрального федерального округа по тяжелой атлетике. Турнир собрал более 250 спортсменов из 19 регионов России.В личных зачетах в своих весовых категориях первыми стали спортсмены из 33 региона: Константин Тайлиев, Арсений Спицин, Ирина Фурдик, Наталья Щеголева. Серебряные медали - у Марии Курбатской и Никиты Сутулова.В командном зачете наши и мужчины, и женщины стали вторыми.Фото: Администрация Владимирской области