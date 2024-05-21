Недавно завершился XXIII Московский Пасхальный фестиваль.

Недавно завершился XXIII Московский Пасхальный фестиваль. В этом году событие, ежегодно собирающее сотни тысяч зрителей по всей стране, стало особенно масштабным – состоялось 29 концертов в 26 городах России. Как всегда, фестиваль радовал тремя программами: звонильной, симфонической, хоровой. Площадкой для последней по многолетней традиции стал и Музей Ивана Грозного. «Мы сотрудничаем с Московским Пасхальным фестивалем уже двадцать лет и очень гордимся таким партнерством. Ведь благодаря ему наши земляки знакомятся с творчеством лучших духовных хоров мира. В разные годы здесь выступали коллективы из Швеции, Болгарии, Сербии, Прибалтики, Армении и т.д. Каждый концерт – это высочайший уровень мастерства и знаковое событие в культурной жизни нашего города и района!», – подчеркнула зам.директора музея-заповедника «Александровская слобода» Лариса Зарайская.Всего в хоровой программе этого года было задействовано 23 коллектива. В «Слободе» выступил Ансамбль певчих Ессентукского благочиния, созданный пару лет назад как праздничный хор для архиерейских богослужений храма Николая Чудотворца в Ессентуках. Ансамбль ведет активную просветительскую и образовательную деятельность, участвует в благотворительных музыкальных проектах.Создатель и регент Ансамбля Алина Мухамеджанова после концерта поделилась впечатлениями: «В таком составе коллектив принимает участие в Пасхальном фестивале впервые. Радостно знакомиться с нашей Россией. Низкий поклон хранителям музея с великолепным историческим наследием. Исполняя на столь знаковых площадках духовные и светские музыкальные произведения, мы призываем разобщенные народы к единению. Отрадно видеть, что наши люди поют! Мы живем в непростое время – и только Бог, любовь, радушие и наше душевное тепло спасут мир!»