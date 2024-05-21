Случаи гриппа выявлены не были.

На прошлой неделе в больницы обратились 4 937 жителей Владимира с симптомами ОРВИ, как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора во вторник, 21 мая. В столице области количество пациентов составило 1 769 человек.Общее число заболевших снизилось на 5,7% во всех возрастных группах, хотя наблюдался небольшой прирост в возрастной категории 3-6 лет. Медики провели 293 исследования, и среди положительных результатов были обнаружены респираторные вирусы не гриппозной природы, такие как риновирусы, РС-вирусы и метапневмовирусы. Грипп не был выявлен.