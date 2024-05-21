За неделю во Владимирской области в ДТП пострадали 31 человек, из них 5 детей В пресс-службе УМВД...

За неделю во Владимирской области в ДТП пострадали 31 человек, из них 5 детейВ пресс-службе УМВД по Владимирской области подвели «печальную» статистику дорожно-транспортных происшествий в период 13 по 19 мая 2024 года.В сумме полицейскими оформлено 248 аварий с материальным ущербом.Также выявлены 109 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.К примеру, поздно вечером 14 мая на 162 км автодороги М-12 водитель автомобиля «Тойота», 1961 года рождения двигался в сторону Москвы.При перестроении не уступил дорогу движущейся попутно машине «Мерседес» под управлением водителя 1974 года рождения, в результате чего произошло столкновение. Как итог, - водитель автомобиля «Тойота» госпитализирован.Уже 16 мая днем на 1 км автодороги «Карабаново-Махра» в Александровском районе водитель автомобиля «КИА», 1958 года рождения, двигался в деревню Махра. Он неправильно выбрал скорость движения, из-за чего потерял контроль над управлением. Затем - допустил выезд на встречную полосу дороги, где совершил наезд на дорожный знак, а после - съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель легкового автомобиля госпитализирован.Кроме самих водителей нередко в авариях страдают велосипедисты, в том числе - дети. Вечером 17 мая в Радужном водитель автомобиля «Фольксваген», 2003 года рождения, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода - совершил наезд на велосипедиста 2014 года рождения, переезжавшего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок направлен на амбулаторное лечение.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области