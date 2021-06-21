Очевидцы рассказали о чудесном спасении котенка на одной из дорог подмосковного Королева. Животное выбежало на проезжую часть, передает . Чтобы уберечь его сотрудник ДПС остановил ..

Очевидцы рассказали о чудесном спасении котенка на одной из дорог подмосковного Королева. Животное выбежало на проезжую часть, передает "". Чтобы уберечь его сотрудник ДПС остановил движение и, дождавшись, пока котенок подбежит к нему, схватил его, чтобы отнести в безопасное место. Водители наблюдали за операцией по спасению с замиранием сердца.