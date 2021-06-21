Приходит женщина к доктору и просит у доктора что-нибудь от импотенции.
Доктор ей:
- Хорошо, вот новое лекарство поступило. Пожалуйста, по одной таблетке перед едой и я думаю все восстановится.
Приходит женщина на второй день и говорит:
- Ой, доктор спасибо большое. Такие таблетки, такие таблетки.
Доктор ей:
- Да вы рассказывайте!
- Сели мы с ним за стол, ну я с жадности ему три штуки и дала, вот тут на столе он меня и...
- Ой, вам же неудобно было.
- А-а, пустяки... Мы в тот ресторан больше не ходим!
еще анекдот!