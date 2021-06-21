Среди пострадавших пятеро детей.

За минувшую неделю во Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых погибли 6 человек. Ещё 57 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших пятеро детей.Госавтоинспекторами выявлено 60 водителей в состоянии алкогольного опьянения.С участием пьяных автомобилистов два происшествия.Наиболее резонансной аварией стала в Александрове, где в результате столкновения семи автомобилей погиб один и пострадали трое человек.Хроника ДТП за семь дней выглядит следующим образом: