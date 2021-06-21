По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В гастромаркете «Рынок на Студёной» ребёнок упал с цветочницы и получил компрессионный перелом позвоночника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.Инцидент произошёл два месяца назад – 25 апреля. По результатам прокурорской проверки установлено, что в ходе эксплуатации помещения компанией ООО «НАМИ» на втором ярусе первого этажа была смонтирована цветочница из цементно-стружечных плит. Однако строители не предусмотрели ограждение, препятствующее свободному проходу на неё.«В результате ребенок 2014 года рождения встал на цветочницу, которая под его весом сломалась и упала на пол первого этажа», - рассказали в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.Дело завели по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле у надзорного органа.