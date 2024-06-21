«Еда будущего»: владимирцам рассказали о свойствах альтернативного белка Ученые считают, что к...

«Еда будущего»: владимирцам рассказали о свойствах альтернативного белкаУченые считают, что к 2050 году численность населения планеты достигнет 9 миллиардов человек. Чтобы удовлетворить нужды всех людей, привычное питание может измениться.Диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева в проекте «Здоровое питание» рассказала, что нас ждет в ближайшие 30 лет.Белок – это основной строительный материал для организма человека, без него невозможен рост, развитие и жизнедеятельность организма в целом. Известные источники белка — мясные, рыбные, молочные продукты и яйца.Человечество постоянно расширяет свой рацион. Эксперты представили альтернативный белок. Разберемся, какие продукты его содержат.НасекомыеСуществует примерно три тысячи видов насекомых, пригодных для употребления в пищу. К примеру, эксперты Евросоюза предлагают мучных червей в качестве источника белка для обогащения печенья, макарон или хлебобулочных изделий.Согласно статье, опубликованной Национальной медицинской библиотекой, лиофилизированные личинки желтого мучного червя содержат до 33% жира и 43% белка в пересчете на сухое вещество.Отметим, что употреблять в пищу живых насекомых вовсе необязательно. На сегодняшний день разработаны технологии, которые позволяют выделить очищенный белок из насекомых и добавлять его в продукты питания.Искусственные мясо и рыбаВыращивание мяса или рыбы «в пробирке» не требует длительного ожидания. Так, например, лосось для суши растет от четырех до шести недель, что значительно быстрее его естественного созревания. При этом выращенные в лаборатории морепродукты не содержат тяжелых металлов, таких как ртуть, накапливаемых рыбой в естественной среде обитания.Однако при производстве клеточных продуктов возникает другая проблема – обычно по текстуре они похожи на что-то вроде фарша. Но некоторые компании научились использовать его для печати продуктов привычной формы на 3D-принтере.ВодорослиВодоросли быстро растут и не требуют больших площадей для культивирования. Например, гигантская ламинария может за сутки вырасти на 3 метра.Водорослевые фермы на площади в 2% Мирового океана способны производить белок для 12 миллиардов человек. Морская капуста, нори или вакаме, которые часто используются в азиатских кухнях, – пример макроводорослей. Из них производят протеиновый порошок, а уже из него – мясо, рыбу, молоко, сыр.Микроводоросли – перспективный источник белка. Это пресноводные и морские микроорганизмы, состоящие из одной клетки. Они обладают пищевой ценностью и биологически активными свойствами: антиоксидантное воздействие, бактериостатическое, иммуномодулирующие и противовоспалительное.Растительные белкиРастительное мясо – это заменитель животного мяса, изготовленный из растительных ингредиентов (например, сои). Соевый белок имеет уникальный аминокислотный состав, который почти не уступает белкам животного происхождения. Продукты из соевого мяса и растительное молоко уже довольно популярны и по прогнозам экспертов со временем займут большую часть рынка. Производство продуктов из растительных белков в меньшей мере загрязняет окружающую среду, нежели промышленное животноводство.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений