«Еда будущего»: владимирцам рассказали о свойствах альтернативного белка
Ученые считают, что к...
«Еда будущего»: владимирцам рассказали о свойствах альтернативного белка
Ученые считают, что к 2050 году численность населения планеты достигнет 9 миллиардов человек. Чтобы удовлетворить нужды всех людей, привычное питание может измениться.
Диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева в проекте «Здоровое питание» рассказала, что нас ждет в ближайшие 30 лет.
Белок – это основной строительный материал для организма человека, без него невозможен рост, развитие и жизнедеятельность организма в целом. Известные источники белка — мясные, рыбные, молочные продукты и яйца.
Человечество постоянно расширяет свой рацион. Эксперты представили альтернативный белок. Разберемся, какие продукты его содержат.
Насекомые
Существует примерно три тысячи видов насекомых, пригодных для употребления в пищу. К примеру, эксперты Евросоюза предлагают мучных червей в качестве источника белка для обогащения печенья, макарон или хлебобулочных изделий.
Согласно статье, опубликованной Национальной медицинской библиотекой, лиофилизированные личинки желтого мучного червя содержат до 33% жира и 43% белка в пересчете на сухое вещество.
Отметим, что употреблять в пищу живых насекомых вовсе необязательно. На сегодняшний день разработаны технологии, которые позволяют выделить очищенный белок из насекомых и добавлять его в продукты питания.
Искусственные мясо и рыба
Выращивание мяса или рыбы «в пробирке» не требует длительного ожидания. Так, например, лосось для суши растет от четырех до шести недель, что значительно быстрее его естественного созревания. При этом выращенные в лаборатории морепродукты не содержат тяжелых металлов, таких как ртуть, накапливаемых рыбой в естественной среде обитания.
Однако при производстве клеточных продуктов возникает другая проблема – обычно по текстуре они похожи на что-то вроде фарша. Но некоторые компании научились использовать его для печати продуктов привычной формы на 3D-принтере.
Водоросли
Водоросли быстро растут и не требуют больших площадей для культивирования. Например, гигантская ламинария может за сутки вырасти на 3 метра.
Водорослевые фермы на площади в 2% Мирового океана способны производить белок для 12 миллиардов человек. Морская капуста, нори или вакаме, которые часто используются в азиатских кухнях, – пример макроводорослей. Из них производят протеиновый порошок, а уже из него – мясо, рыбу, молоко, сыр.
Микроводоросли – перспективный источник белка. Это пресноводные и морские микроорганизмы, состоящие из одной клетки. Они обладают пищевой ценностью и биологически активными свойствами: антиоксидантное воздействие, бактериостатическое, иммуномодулирующие и противовоспалительное.
Растительные белки
Растительное мясо – это заменитель животного мяса, изготовленный из растительных ингредиентов (например, сои). Соевый белок имеет уникальный аминокислотный состав, который почти не уступает белкам животного происхождения. Продукты из соевого мяса и растительное молоко уже довольно популярны и по прогнозам экспертов со временем займут большую часть рынка. Производство продуктов из растительных белков в меньшей мере загрязняет окружающую среду, нежели промышленное животноводство.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений