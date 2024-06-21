Владимирцев начали обманывать с помощью оформления карт «МИР»

Согласно информации, опубликованной пресс-службой правительства Владимирской области в пятницу, 21 июня, была обнаружена новая аферистическая схема, нацеленная на безработных.Людям предлагается оформить карту «МИР» под предлогом получения выплат от центра занятости. По сообщениям, поступающим на электронную почту от имени Роструда с логотипом «Работа России», мошенники обещают сумму в 32 792 рубля. Однако это ложь. Злоумышленники, используя запрос на оформление карты «МИР», получают личные данные жертв и затем осуществляют финансовое мошенничество.