Смотрите Вести в 14:30: ураган Эдгар пронесся по Владимирской области Эдгар разбушевался -...

Смотрите "Вести" в 14:30: ураган Эдгар пронесся по Владимирской областиЭдгар разбушевался- Оборванные провода, упавшие деревья, помятые авто. Ураган Эдгар пронесся по Владимирской области...ООО "Долгостройгарант"- Покровский долгострой. Прокуратура проверила школу в Петушинском районе. Почему строительство затянулось?Наша ВДНХ- Первый светомузыкальный фонтан и пруд с лебедями. "Восьмисотка" отмечает юбилей. С чего все начиналось?