В Кольчугино вынесен приговор мошеннице, которая похитила у предприятия 2,5 миллиона рублей В 2019...

В Кольчугино вынесен приговор мошеннице, которая похитила у предприятия 2,5 миллиона рублейВ 2019 году жительница Ставропольского края позвонила представителю одного из предприятий в Кольчугино и соврала, что является помощником генерального директора московской фирмы.Ранее судимая фигурантка убедила сотрудника в необходимости подписания договора поставки кабельно-проводниковой продукции на условиях коммерческого кредита, предполагающего оплату с отсрочкой на 60 дней.Руководитель московской фирмы, будучи не осведомленным о преступных намерениях осужденной, подписал указанный договор на согласованных условиях.После этого женщина организовала по товарным накладным отгрузку кабельно-проводниковой продукции со склада готовых изделий, а затем распорядилась ею по своему усмотрению: кабели и провода заказчику поставлены не были.В итоге предприятию причинен материальный ущерб на сумму свыше 2,5 миллионов рублей.Злоумышленницу задержали, и она предстала перед судом.«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фигурантка отправится в колонию общего режима на 1,5 года, а также должна будет выплатить штраф — 500 тысяч рублей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений