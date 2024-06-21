Авария произошла сегодня, 21 июня, ранним утром на трассе М-7, на участке между деревнями Хрястово и Парфентьево. Там в 4:30 утра столкнулись два большегруза. Как рассказали в ГАИ, 49-летний

Авария произошла сегодня, 21 июня, ранним утром на трассе М-7, на участке между деревнями Хрястово и Парфентьево. Там в 4:30 утра столкнулись два большегруза. Как рассказали в ГАИ, 49-летний водитель фуры «Ситрак», двигаясь в сторону Владимира, совершил наезд на автомобиль «Скания», которым управлял 59-летний водитель. Кабину «Ситрака» серьезно покорежило – на помощь приехали сотрудники первой дежурной