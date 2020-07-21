Можно было предположить, что на владимирском водоёме снимают фильм про экологическую катастроф

Утренние лучи июльского солнца ещё не успели высушить кристально чистую росу с луговых трав, когда жители микрорайона Энергетик увидели страшное зрелище.На поверхности воды Рукавского озера плавали кверху брюхом сотни длинных щук и мясистых карасей. Можно было предположить, что на владимирском водоёме снимают фильм про экологическую катастрофу, но, к сожалению, съёмочной группы и декораций видно не было, а в воздухе чувствовался характерный запах...Звучит набатРукавское озеро располагается между микрорайоном Энергетик, деревней Рукав Собинского района и СНТ «Колокшанец». Оно представляет из себя большой круглый водоём диаметром 550 м. Средняя глубина - от двух до двух с половиной метров. Местные жители говорят, что в озере когда-то водилось много щуки, карася и плотвы - заветных трофеев для любого любителя рыбалки. Летом озеро сильно цветёт.Кстати, в середине прошлого века в водоёме проводили разведывательные работы и выяснили, что Рукавское скрывает в своих недрах значительные залежи сапропеля. Сапропель - это многовековые донные отложения пресноводных водоёмов, которые сформировались из отмерших водорослей, остатков живых организмов, планктона и частиц почвенного перегноя. Его используют в самых разных сферах - от медицины (грязелечение) до сельского хозяйства (кормовые добавки).В общем, озеро незаурядное. Однако чтобы за ночь в нём погибла вся рыба - такого никто не помнит. О странном событии сразу сообщили в администрацию столицы региона, надзорные органы и СМИ. Жители микрорайона предположили, что озеро отравили.В оперативном порядке на место происшествия приехал глава Ленинского района Сергей Музыка, главный эколог областного центра Сергей Сухопаров, представители департамента природопользования Владимирской области, рыбнадзора и природоохранной прокуратуры. Специалисты тщательно изучили местность, официально зафиксировали факт массового мора рыб в разных локациях озера.Ничего подозрительногоМестные жители говорят, что в момент обнаружения погибшей рыбы около озера ощущался едкий химический запах, а на воде была заметна маслянистая плёнка. Однако эксперты, которые приехали на водоём спустя несколько часов, ничего подозрительного не обнаружили.Из озера взяли пробы. В лабораториях проверили воду и мясо рыб. Специалисты выяснили причину странного события. Она оказалась крайне банальной -рыбам не хватило кислорода. По данным специалистов, содержание кислорода в воде Рукавского озера составляло 2,08 мг на литр, в то время как летом содержание кислорода во всех водоёмах должно быть не менее 6 мг на литр. При показателях, которые были во владимирском озере, рыба не живёт.Напрашивается логичный вопрос - как такое могло произойти, ведь раньше рыбам, очевидно, воздуха хватало? Оказалось, что во всём виновато гниение, которое спровоцировала жаркая погода. Гниющие растения активно поглощают кислород, а, как мы помним, летом озеро сильно цветёт... Загрязняющих веществ в воде не обнаружили.Однако официальная версия не удовлетворила группу жителей из деревни Рукав и микрорайона Энергетик. В социальных сетях они высказывают сомнения в том, что массовый мор рыбы мог случиться из-за недостатка кислорода. Они считают, что истинной причиной происшествия стали вредные выбросы окрестных промышленных предприятий и настаивают, чтобы расследование продолжили.Старший помощник Владимирского природоохранного прокурора Татьяна Логинова:- Берега озера заросли травой, при повышении температуры начинается процесс гниения. Чем выше температура - тем активнее идёт процесс. При гниении из озера забирается кислород, вот почему его становится так мало.