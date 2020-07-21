За период наблюдения отмечено 113 летальных случаев

21 июля Администрация Владимирской области официально подтвердила смерть ещё четырёх жителей региона от коронавируса. За период наблюдения отмечено 113 летальных случаев.За прошедшие сутки 131 пациент выздоровел от заболевания. В регионе уже 4675 пациентов победили болезнь, что составляет более 88% от общего числа заболевших.Напомним, 21 июля в регионе коронавирус подтвердился у 37 жителей региона. Общее число случаев заражения составляет 5298.