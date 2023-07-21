Решение суда исполнено - в июле текущего года работы завершены.

В Гороховце прокуратура заставила чиновников рекультивировать свалку площадью 13 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.«Фоминское ЖКХ» вывозило на полигон в селе Фоминки бытовые отходы. Через какое-то время свалку закрыли, но мусор так и остался гнить под открытым небом. До вмешательства прокуратуры власти палец о палец не ударили, чтобы ликвидировать опасный объект.Через суд прокуроры заставили администрацию Гороховецкого района разработать проект и выполнить рекультивацию полигона ТКО. Для ликвидации свалки власти выделили 33 млн рублей. Решение суда исполнено - в июле текущего года работы завершены.