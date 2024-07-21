Александр Авдеев вместе с представителями Правительства области и Заксобрания посетили ЛНР. Они проверили условия лагерей для отдыха и привезли гуманитарную помощь. Как рассказал

Александр Авдеев вместе с представителями Правительства области и Заксобрания посетили ЛНР. Они проверили условия лагерей для отдыха и привезли гуманитарную помощь. Как рассказал губернатор, Владимирская область поддерживает связь с сорока подразделениями на СВО, где служат жители региона. В зону военных действий привезли квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы, аптечки, масксети, кондиционеры для госпиталя, генераторы, инструменты, стройматериалы. Из телеграм-канала