Ягода отлично подойдет для сладких десертов.

В лесах центральной части России начался сезон черники. Он продлится вплоть до конца сентября. Наиболее обильный урожай можно собрать в течение двух недель после того, как ягоды стали темно-синими.Черника содержит витамины С и Е, она является источником клечатки. Ягоды можно хранить, заморозив, высушив, измельчив или сварив из нее сок или варенье.Журналисты подготовили пять простых и оригинальных рецептов из черники.Десерт из сыра и ягодПотребуется:сливочный сыр — 0,25 стакана;сыр рикотта — 0,25 стакана;черника, можно добавить малину и клубнику — 1,5 стакана;сахар — 4,5 чайных ложки;цедра лимона или апельсина — 0,25 чайных ложки;овсяное или шоколадное печенье — 2-3 штуки.Сыр, сахар и цедру измельчить до однородного состояния. Переложить массу в небольшую миску, накрыть пленкой и оставить в холодильнике минимум на четыре часа. Далее в порционные стаканы выложить ягоды и сырную смесь. После посыпать разломанным печеньем. Можно подавать в небольших стаканах или рюмках.Простые рулетики из лавашаПотребуется:тонкий лаваш — один лист;творог — 600 граммов;сметана — 100 мл;молоко — 120 млн;яйца — четыре штуки;сахар — 160 граммов;черника — четыре ложки;ванилин — по вкусу.Размять творог, добавить в него половину сахара, специи по вкусу и два яйца. Чернику нужно промыть и подготовить. После лаваш с одной стороны необходимо смочить молоком, выложить слой творожной начинки, на него ягоды, одновременно скрутить два рулета с противоположенных сторон к середине. Далее мы разрезаем рулет поперек и укладываем в два ряда. Для заливки смешиваем два яйца, сметану, молоко и сахар. Нужно залить рулеты и дать им пропитаться (10-12 минут). Рулеты нужно выпекать в духовке 35 минут при 180 градусах.Вареники с черникойПотребуется:мука — 1,5-2 стакана;масло растительное — две столовые ложки;вода — 0,5 стакана;соль — по вкусу;черника — 400 граммов;сахар — 0,5 стакана.Принцип приготовления такой же, как в случае со сладкими варениками с вишней. Необходимо просеять муку, сделать в ней ямку, добавить туда соль, растительное масло и теплую воду. После замешиваем крутое тесто и даем ему настояться 30 минут. Тесто делим на 2-3 части и делаем из него жгуты, разрезаем на кусочки, формируем колобки. Каждый кусок теста раскатываем, кладем туда одну чайную ложку начинки из черники и посыпаем сахаром. После лепим вареники. Их нужно варить 5-7 минут на среднем огне.Салат с сыромПотребуется:​смесь зеленых салатов — 150 граммов;свежая черника — два стакана;листья петрушки — 1 стакан;листья свежего базилика — 1 стакан;обжаренный миндаль — 1 стакан;зеленый лук — 3/4 стакана;сыр Горгонзолла — 3/4 стакана;малиновый уксус для заправки.В большом салатнике соединяем листья салата, петрушки и базилика. Добавляем туда миндаль и зеленый лук, тщательно перемешиваем. Далее кладем в миску чернику и кусочки сыра. Вливаем небольшое количество уксуса и аккуратно мешаем. Готовому салату нужно настояться под пленкой 10-15 минут.Салат с курицейПотребуется:куриное филе — четыре кусочка (по 150 граммов на порцию) ;листья шпината — 8 стаканов;свежая черника — 1 стакан;голубой сыр с плесенью — 30 граммов;перец, соль;красный лук — половина головки;для заправки — гранатовых сок, сахар, уксус бальзамический, растительное масло.Для приготовления курицы лучше использовать большую сковородку для гриля. Ее нужно разогреть на среднем огне и смазать маслом. Обжариваем куриное филе с каждой стороны по 3-4 минуты. Ингедиенты для заправки смешиваем в нужном количестве, сахар и соль добавляем по вкусу. Шпинат выкладываем сразу на сервировочные тарелки и поливаем его заправкой. Сверху выкладываем ягоды, порезанный лук и куриное филе с надрезами. Посыпаем наш салат сыром. По желанию к нему можно добавить сваренное яйцо вкрутую.