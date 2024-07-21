Ягода отлично подойдет для сладких десертов.
В лесах центральной части России начался сезон черники. Он продлится вплоть до конца сентября. Наиболее обильный урожай можно собрать в течение двух недель после того, как ягоды стали темно-синими.
Черника содержит витамины С и Е, она является источником клечатки. Ягоды можно хранить, заморозив, высушив, измельчив или сварив из нее сок или варенье.
Журналисты подготовили пять простых и оригинальных рецептов из черники.
Десерт из сыра и ягод
Потребуется:
сливочный сыр — 0,25 стакана;
сыр рикотта — 0,25 стакана;
черника, можно добавить малину и клубнику — 1,5 стакана;
сахар — 4,5 чайных ложки;
цедра лимона или апельсина — 0,25 чайных ложки;
овсяное или шоколадное печенье — 2-3 штуки.
Сыр, сахар и цедру измельчить до однородного состояния. Переложить массу в небольшую миску, накрыть пленкой и оставить в холодильнике минимум на четыре часа. Далее в порционные стаканы выложить ягоды и сырную смесь. После посыпать разломанным печеньем. Можно подавать в небольших стаканах или рюмках.
Простые рулетики из лаваша
Потребуется:
тонкий лаваш — один лист;
творог — 600 граммов;
сметана — 100 мл;
молоко — 120 млн;
яйца — четыре штуки;
сахар — 160 граммов;
черника — четыре ложки;
ванилин — по вкусу.
Размять творог, добавить в него половину сахара, специи по вкусу и два яйца. Чернику нужно промыть и подготовить. После лаваш с одной стороны необходимо смочить молоком, выложить слой творожной начинки, на него ягоды, одновременно скрутить два рулета с противоположенных сторон к середине. Далее мы разрезаем рулет поперек и укладываем в два ряда. Для заливки смешиваем два яйца, сметану, молоко и сахар. Нужно залить рулеты и дать им пропитаться (10-12 минут). Рулеты нужно выпекать в духовке 35 минут при 180 градусах.
Вареники с черникой
Потребуется:
мука — 1,5-2 стакана;
масло растительное — две столовые ложки;
вода — 0,5 стакана;
соль — по вкусу;
черника — 400 граммов;
сахар — 0,5 стакана.
Принцип приготовления такой же, как в случае со сладкими варениками с вишней. Необходимо просеять муку, сделать в ней ямку, добавить туда соль, растительное масло и теплую воду. После замешиваем крутое тесто и даем ему настояться 30 минут. Тесто делим на 2-3 части и делаем из него жгуты, разрезаем на кусочки, формируем колобки. Каждый кусок теста раскатываем, кладем туда одну чайную ложку начинки из черники и посыпаем сахаром. После лепим вареники. Их нужно варить 5-7 минут на среднем огне.
Салат с сыром
Потребуется:
смесь зеленых салатов — 150 граммов;
свежая черника — два стакана;
листья петрушки — 1 стакан;
листья свежего базилика — 1 стакан;
обжаренный миндаль — 1 стакан;
зеленый лук — 3/4 стакана;
сыр Горгонзолла — 3/4 стакана;
малиновый уксус для заправки.
В большом салатнике соединяем листья салата, петрушки и базилика. Добавляем туда миндаль и зеленый лук, тщательно перемешиваем. Далее кладем в миску чернику и кусочки сыра. Вливаем небольшое количество уксуса и аккуратно мешаем. Готовому салату нужно настояться под пленкой 10-15 минут.
Салат с курицей
Потребуется:
куриное филе — четыре кусочка (по 150 граммов на порцию) ;
листья шпината — 8 стаканов;
свежая черника — 1 стакан;
голубой сыр с плесенью — 30 граммов;
перец, соль;
красный лук — половина головки;
для заправки — гранатовых сок, сахар, уксус бальзамический, растительное масло.
Для приготовления курицы лучше использовать большую сковородку для гриля. Ее нужно разогреть на среднем огне и смазать маслом. Обжариваем куриное филе с каждой стороны по 3-4 минуты. Ингедиенты для заправки смешиваем в нужном количестве, сахар и соль добавляем по вкусу. Шпинат выкладываем сразу на сервировочные тарелки и поливаем его заправкой. Сверху выкладываем ягоды, порезанный лук и куриное филе с надрезами. Посыпаем наш салат сыром. По желанию к нему можно добавить сваренное яйцо вкрутую.