Грозовые ливни собьют жару во всех районах Владимирской области Под влиянием атмосферных фронтов...

Грозовые ливни собьют жару во всех районах Владимирской областиПод влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над северо-западом европейской территории России в ЦФО пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные, при грозах ветер до 17 м/с.22 июля во Владимире (и во Владимирской области) прогнозируются ливни. Будет пасмурная погода. Правда, к вечеру возможны прояснения.Днём воздух прогреется до +19...22℃. К ночи температура упадёт до +13...15℃.Влажность — высокая, 87%. Атмосферное давление — 745 мм ртутного столба. Ветер — восточный и северо-восточный, до 3 метров в секунду. Неустойчивое магнитное поле.Народный прогноз погоды на 22 июля:«Хороший урожай черники — к морозной зиме»;«Если к этой дате черника еще не созрела, то осень будет холодной»;«Средь бела дня кувшинки и лилии закрылись — на следующий день будет дождь».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений