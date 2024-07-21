На въезде в город Владимир перевернулась иномарка Сегодня (21 июля) ДТП произошло при въезде в...

На въезде в город Владимир перевернулась иномаркаСегодня (21 июля) ДТП произошло при въезде в город Владимир. По времени: в районе 16-17:00.Очевидцы последствий аварии делятся фотографиями и видео в социальных сетях.Но при этом, отмечается, что «пробки» нет. Движение незатруднено.Известно, что синий автомобиль (иномарка) вылетел за ограждение при повороте. Машина перевернулась. И в данный момент она «лежит» на крыше.«… В машине уже никого не было, видимо скорая забрала, рядом у обочины стояла газель…» - делятся водители в группе Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир».Других подробностей к этому часу нет. Обстоятельства ДТП выясняются.Фото: https://vk.com/overhearauto33