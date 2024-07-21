Владимирские Кулибины презентовали отечественный беспилотный самолёт Мы продолжаем рассказывать об...

Владимирские Кулибины презентовали отечественный беспилотный самолётМы продолжаем рассказывать об успехах наших инженеров-изобретателей на Сахалине. Там, напомню, сейчас проходит главное событие в сфере беспилотной авиации - Архипелаг-2024. Он объединил четыре с половиной тысячи участников из 78 регионов страны.На проектно-образовательном интенсиве наши владимирские Кулибины презентовали отечественный беспилотный самолёт. Об этом сообщают в Народном Фронте.Ребята разработали электронную часть привода для управления самолетом дистанционно. Самолет двухтактный , имеет двигатель внутреннего сгорания, способен нести до двухсот килограммов. Его можно использовать как в хозяйственных отраслях, так и для выполнения узкоспециализированных задач.- Здесь у нас располагается вся электроника, блоки управления самолетом. И провода управления креном, рулевой высоты и прочее.- Здесь мы также разработали привод управления рулями высоты, который общается с управляющим блоком посредством сети СAN. Он способен выдавать ошибки, всё ли с ним в порядке.