Владимирские Кулибины презентовали отечественный беспилотный самолёт
Мы продолжаем рассказывать об...
Владимирские Кулибины презентовали отечественный беспилотный самолёт
Мы продолжаем рассказывать об успехах наших инженеров-изобретателей на Сахалине. Там, напомню, сейчас проходит главное событие в сфере беспилотной авиации - Архипелаг-2024. Он объединил четыре с половиной тысячи участников из 78 регионов страны.
На проектно-образовательном интенсиве наши владимирские Кулибины презентовали отечественный беспилотный самолёт. Об этом сообщают в Народном Фронте.
Ребята разработали электронную часть привода для управления самолетом дистанционно. Самолет двухтактный , имеет двигатель внутреннего сгорания, способен нести до двухсот килограммов. Его можно использовать как в хозяйственных отраслях, так и для выполнения узкоспециализированных задач.
- Здесь у нас располагается вся электроника, блоки управления самолетом. И провода управления креном, рулевой высоты и прочее.
- Здесь мы также разработали привод управления рулями высоты, который общается с управляющим блоком посредством сети СAN. Он способен выдавать ошибки, всё ли с ним в порядке.