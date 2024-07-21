Во Владимире осудили москвича, который продал сувенирные копии монет под видом старинных. Об этой...

Во Владимире осудили москвича, который продал сувенирные копии монет под видом старинных.Об этой истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В 2019 году осужденный совместно с соучастником (неизвестным) подошли к ранее незнакомому мужчине – жителю областного центра и предложили ему купить сувенирные копии монет, мол, «они сделаны из золота, и обладают исторической и нумизматической ценностью».Мошенники сочинили историю о том, что им пришлось работать на стройке, но работодатель их обманул и не заплатил деньги. Мужчины очень хотели попасть домой, а для этого им необходимо уехать на родину. И именно «эти золотые монеты» предлагалось новому знакомому срочно купить.«… Злоумышленники продемонстрировали потерпевшему действительно золотую монету, и их предложение его заинтересовало. Перед покупкой потерпевший сказал, что необходимо удостовериться в подлинности монеты, для чего предложил сходить в ломбард. В одном из ломбардов сотрудница подтвердила её подлинность, и потерпевший согласился на предложение...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Поскольку на карте пострадавшего был установлен лимит по обналичиванию, он предложил купить мобильные телефоны на данную сумму, на что осужденный и его соучастник согласились.В магазине техники пострадавший приобрел и отдал мошенникам 7 мобильных телефонов марки «iPhone», а также 100 тысяч рублей наличными.Злоумышленники, в свою очередь, отдали «золотые монеты» и скрылись.Общий ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 850 тысяч рублей. Правда, в судебном заседании осужденный (которого поймали) возместил 750 тысяч рублей.«… Приговором суда виновному назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительном центре, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства...» - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений