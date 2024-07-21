15 км асфальта поменяют на трассе М-7 во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на Упрдор. В Вязниковском и Гороховецком районах на участке с 309 по 324 км
<a href="https://33live.ru/novosti/21-07-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-obnovyat-15-km-asfalta-na-m-7.html" target="_blank">Во Владимирской области обновят 15 км асфальта на М-7</a> - 15 км асфальта поменяют на трассе М-7 во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на Упрдор. В Вязниковском и Гороховецком районах на участке с 309 по 324 км
[url=https://33live.ru/novosti/21-07-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-obnovyat-15-km-asfalta-na-m-7.html]Во Владимирской области обновят 15 км асфальта на М-7[/url] - 15 км асфальта поменяют на трассе М-7 во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на Упрдор. В Вязниковском и Гороховецком районах на участке с 309 по 324 км