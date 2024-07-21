15 км асфальта поменяют на трассе М-7 во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на Упрдор. В Вязниковском и Гороховецком районах на участке с 309 по 324 км

15 км асфальта поменяют на трассе М-7 во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на Упрдор. В Вязниковском и Гороховецком районах на участке с 309 по 324 км сейчас идут работы. Они выполнены на 60%. Дорожники отремонтировали дорогу от Илевников до поворота на Муром по направлению в Нижний. в настоящее время