Во Владимирской области подвели промежуточные итоги реализации национального проекта Безопасные...

Во Владимирской области подвели промежуточные итоги реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"На сегодняшний день работы завершены на 16 объектах, сообщают в правительстве Владимирской области. Приведено в порядок свыше 18 километров региональных и межмуниципальных дорог.После капремонта введён в эксплуатацию мост по Красному переулку в Александрове, отремонтирован путепровод через железную дорогу в Камешкове.Приведено в порядок около трех километров муниципальных магистралей. На 22 объектах работы продолжаются.