Во Владимирской области подвели промежуточные итоги реализации национального проекта Безопасные...
Во Владимирской области подвели промежуточные итоги реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"
На сегодняшний день работы завершены на 16 объектах, сообщают в правительстве Владимирской области. Приведено в порядок свыше 18 километров региональных и межмуниципальных дорог.
После капремонта введён в эксплуатацию мост по Красному переулку в Александрове, отремонтирован путепровод через железную дорогу в Камешкове.
Приведено в порядок около трех километров муниципальных магистралей. На 22 объектах работы продолжаются.