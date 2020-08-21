Жители Мурома просят власти округа обратить внимание на опасный участок, установить на переходе светофор и сделать более мощным освещение

Уголовное дело возбуждено по факту. 34-летний водитель Лады Гранта сбил двух старшеклассниц на нерегулируемом пешеходном переходе. Их состояние остается крайне тяжелым. Одну девочку экстренно перевезли в областную больницу.Добавим, это не первая трагедия именно на этом участке Владимирского шоссе. В 2017 году на этом же переходе пенсионерка за рулем внедорожника насмерть сбила 16-летнюю школьницу. В соцсетях жители Мурома просят власти округа обратить внимание на опасный участок, установить на переходе светофор и сделать более мощным освещение. С таким же требованием к руководству города выступили активисты ОНФ.