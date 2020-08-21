Над Марьинским полигоном снова дым. В соцсетях появилось видео, на котором горит свалка в Камешковском районе. Очевидцы сообщают, что клубы дыма повсюду, как и запах гари, видны на съемке, в

Над Марьинским полигоном снова дым. В соцсетях появилось видео, на котором горит свалка в Камешковском районе. Очевидцы сообщают, что клубы дыма повсюду, как и запах гари, видны на съемке, в том числе и языки пламени, хоть и не большие. Марьинский полигон - один из самых крупных в регионе сюда свозят мусор, в том числе, и из Владимира. Мусорный регоператор «Биотехнологии», который обслуживает столицу Владимирской области, факт возгорания