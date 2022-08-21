Два человека погибли при лобовом столкновении легковушек на трассе Р-132 «Золотое кольцо» вечером 20 августа. От удара одна из иномарок загорелась, а вторая съехала в кювет. Авария произошла

Два человека погибли при лобовом столкновении легковушек на трассе Р-132 «Золотое кольцо» вечером 20 августа. От удара одна из иномарок загорелась, а вторая съехала в кювет. Авария произошла около 23:20. По предварительной информации УМВД России по Владимирской области, «Рено Логан» для обгона выехал на встречную полосу, но не разобрался в ситуации и на высокой скорости