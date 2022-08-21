За прошедшую ночь во Владимирской области в двух ДТП сгорели автомобили. Одно ДТП произошло в...

За прошедшую ночь во Владимирской области в двух ДТП сгорели автомобили.Одно ДТП произошло в Вязниковском районе, по данным ГУ МЧС России по Владимирской области, в 23-51 20.08.2022 года поступило сообщение о ДТП по адресу: Вязниковский район, а/д а-108 Колокша - В.Дворики. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 3-х транспортных средств. Имеются пострадавшие.Второе ДТП произошло уже в Суздальском районе. Как сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области, в 20-59 20 августа 2022 года поступило сообщение о ДТП по адресу: Суздальский район, около д. Овчухи. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД. В результате ДТП произошел съезд легкового автомобиля в кювет с последующим возгоранием. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет.Фото: https://33.mchs.gov.ru/