День улицы Горького пройдет в это воскресенье, 25 августа. Традиционный праздник начнется в 16:00 на Летней сцене ГДК. Там состоится ретро-концерт для старшего поколения. Приятное совместят с

День улицы Горького пройдет в это воскресенье, 25 августа. Традиционный праздник начнется в 16:00 на Летней сцене ГДК. Там состоится ретро-концерт для старшего поколения. Приятное совместят с полезным – рядом будет проводится запись в кружки для детей и молодежи. Также в программе праздника: чествование жителей улицы Горького, концерт с приглашенными артистами и танцы. Для гостей