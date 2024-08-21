День улицы Горького пройдет в это воскресенье, 25 августа. Традиционный праздник начнется в 16:00 на Летней сцене ГДК. Там состоится ретро-концерт для старшего поколения. Приятное совместят с
<a href="https://33live.ru/novosti/21-08-2024-v-voskresene-vo-vladimire-projdet-den-ulicy-gorkogo.html" target="_blank">В воскресенье во Владимире пройдет День улицы Горького</a> - День улицы Горького пройдет в это воскресенье, 25 августа. Традиционный праздник начнется в 16:00 на Летней сцене ГДК. Там состоится ретро-концерт для старшего поколения. Приятное совместят с
[url=https://33live.ru/novosti/21-08-2024-v-voskresene-vo-vladimire-projdet-den-ulicy-gorkogo.html]В воскресенье во Владимире пройдет День улицы Горького[/url] - День улицы Горького пройдет в это воскресенье, 25 августа. Традиционный праздник начнется в 16:00 на Летней сцене ГДК. Там состоится ретро-концерт для старшего поколения. Приятное совместят с