Пожар на колесе обозрения случился сегодня, 21 августа, в 9 часов утра. Судя по фотографиям с места происшествия, загорелась будка управления. Как сообщили в МЧС, на место немедленно выехали 6

Пожар на колесе обозрения случился сегодня, 21 августа, в 9 часов утра. Судя по фотографиям с места происшествия, загорелась будка управления. Как сообщили в МЧС, на место немедленно выехали 6 спасателей и две спецмашины. Пожарные ликвидировали огонь на площади 5 квадратных метров. Никто не пострадал. Причину возгорания устанавливает дознаватель. Колесо обозрения сейчас ремонтируют. К работам