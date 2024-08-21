Правоохранители помогли пожилой жительнице Вязниковского района получить новую крышу над головой.

Правоохранители помогли пожилой жительнице Вязниковского района получить новую крышу над головой. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Гражданка проживала в многоквартирном доме, который ещё в 2017 году признали аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения давно прошёл, однако женщина продолжала обитать в опасных условиях.«При этом органом местного самоуправления мер, направленных на переселение обратившейся, не принималось», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.В адрес главы Вязниковского района было внесено прокурорское представление. Лишь после этого женщине предоставили благоустроенное жильё.