Темой занятия стало обеспечение безопасности дорожного движения в сложных погодных условиях.

В рамках мероприятий, направленных на обеспечение безопасности на дорогах региона, сотрудники ОГИБДД регулярно организуют учебные занятия, в том числе, с представителями профессий, чья повседневная деятельность связана с постоянным использованием автомобилей. Очередную такую встречу накануне провели сотрудники ОМВД России по Собинскому району. Тему обеспечения безопасности дорожного движения полицейские обсудили с сотрудниками пожарно-спасательной части поселка Ставрово.Инспекторы ГИБДД напомнили, что управление специальными транспортными средствами накладывает на водителей пожарно-спасателных частей особую ответственность, ведь им важно не только своевременно прибыть к месту происшествия, но и при этом не создать угрозу безопасности другим участникам движения. Особенно, когда речь идет о передвижении в условиях плохой видимости из-за тумана, по скользкому дорожному покрытию, причиной которого стал дождь, или иных сложностях, создаваемых метеорологическими условиями. В подобных ситуациях от водителей требуются предельная концентрация и внимательность.В ходе встречи полицейские напомнили, что Правилами дорожного движения предусмотрен ряд особых условий для водителей специального транспорта (соблюдение скоростного режима, проезда на сигналы светофора, стоянки и т.д.). Знание этих особенностей способствует грамотному поведению на дороге без создания опасности для других водителей или пешеходов.