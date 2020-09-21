Изначально на должность руководителя департамента претендовало 9 кандидатур, до второго отборочного тура дошли 4.

Елена Утемова назначена директором департамента здравоохранения Владимирской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Сипягин. Эту информацию «Вестям» подтвердили в облздраве.Напомним, изначально на должность руководителя департамента претендовало 9 кандидатур, до второго отборочного тура дошли 4. Это главврач Владимирского специализированного дома ребенка Лариса Горячева, директор Центра медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области Елена Утёмова и замдиректора дирекции Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ Олег Черняховский и главврач Родниковской ЦРБ Ивановской области Светлана Москвина.Конкурсная комиссия в ходе второго этапа провела с кандидатами собеседование. В результате губернатору кандидатуру Елены Утёмовой при назначении на должность главы департамента.Елена Утемова окончила Пермский государственный мединститут по специальности «лечебное дело» и клиническую ординатуру Кировского государственного мединститута по специальности «внутренние болезни». В разные годы возглавляла Министерство здравоохранения Кировской области, работала на руководящих должностях в медицинских организациях Чувашии и Пермского края, была замминистра Министерства здравоохранения Московской области.