Полицейские получили информацию о том, что в одном из магазинов Кольчугина на продажу выставлена обувь с логотипами известного бренда, предположительно, имеющая признаки контрафакта. В

Полицейские получили информацию о том, что в одном из магазинов Кольчугина на продажу выставлена обувь с логотипами известного бренда, предположительно, имеющая признаки контрафакта. В ходе проверки информация подтвердилась. По данным УМВД, оперативники изъяли более 30 пар обуви с товарным знаком популярного производителя. Ущерб, причиненный правообладателю товарного знака, превысил 300 тысяч рублей. В отношении предпринимателя –