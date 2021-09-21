21.09.2021

2021-09-21 17:05:04

Во Владимирской области от коронавируса умерли еще 11 человек

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки от коронавируса скончались 11 человек. Всего за время пандемии умерли 1910 жителя региона.



Также за сутки на поправку пошёл 133 жителя Владимирской области. Всего в нашем регионе коронавирусом переболели 48 652 человек.



, сегодня стало известно о 155 заболевших.