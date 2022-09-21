Кроме этого, количество одномандатников может измениться с 19 до 25.

Законодательное Собрание Владимирской области планирует рассмотреть законопроект об увеличении количества депутатов с 38 до 40. Об этом сообщают коллеги из .Кроме этого, количество одномандатников может измениться с 19 до 25. Соответственно уменьшится численность народных избранников, прошедших по партийным спискам.Ожидается, что рассмотрение документа пройдёт 23 сентября.Добавим, что выборы в облпарламент намечены на осень 2023 года.