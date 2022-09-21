В России с 21 сентября 2022 года начинается частичная мобилизация. С такими словами Владимир Путин...

В России с 21 сентября 2022 года начинается частичная мобилизация. С такими словами Владимир Путин обратился к россиянам.Указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин.Полное видеообращение здесь.Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области ранее заявили о подготовке к референдумам о вхождении в состав России. Чтобы выразить своё мнение, у жителей этих регионов есть 5 дней. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.С подробностями далее выступил министр обороны России Сергей Шойгу.