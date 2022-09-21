Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям выражает...

Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям выражает обеспокоенность в связи с регистрацией на территории трёх подконтрольных регионов с начала 2022 года 41 вспышки африканской чумы свиней.Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Костромской области – 23 случая, сообщила пресс-служба ведомства.В Ивановской области зарегистрировано 10 случаев, во Владимирской области - 8 случаев.Фото https://www.pxfuel.com/