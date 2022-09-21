А теперь сюжет о наших юных коллегах. В школе №4 города Кольчугино учитель информатики и ОБЖ на...

А теперь сюжет о наших юных коллегах. В школе №4 города Кольчугино учитель информатики и ОБЖ на протяжении десятилетия развивает детскую телестудию "Школьные вести". О жизни школьной редакции - в сюжете Любови Клюквиной.- Здравствуйте, в эфире "Школьные вести". И сегодня мы проводим экскурсию для наших коллег из "Вести-Владимир". Проследуйте за мной.Что такое "удочка", "суфлер" или "стендап", юные телевизионщики четвертой кольчугинской школы пока еще не знают, но успешно осваивают профессию корреспондента. Прежде всего благодаря своему наставнику - учителю информатики и ОБЖ Александру Зуеву.Александр Зуев, руководитель телестудии «Школьные вести», учитель информатики и ОБЖ:- Пока в эту деятельность не окунешься, не понимаешь, насколько это интересно, насколько это полезно, какие это дает вообще уже возможности.Александр Андрианов, школьник, сотрудник телестудии «Школьные вести»:- Во-первых, я научился монтировать. Мне хотелось быть в кадре, научиться взаимодействовать с людьми получше. Вот я и решил сюда прийти.Артем Петухов, школьник, сотрудник телестудии «Школьные вести»:- Мне вот лично работа в кадре очень сильно понравилась на конкурсе, в съемке новостей школьных. Я научился обращаться с фотоаппаратом и видеокамерой. Это было очень интересно на самом деле.Александр Зуев работает в школе уже 14 лет. Учитель сразу понял - школе нужно свое медиа. В 2008-ом году под его руководством начала выходила еженедельная газета, а затем ее видеоверсия. На первых порах снимали на "мыльницу". Затем администрация школы приобрела для телестудии первую простенькую камеру. Из нее выжимали все возможное целых 6 лет. Монтировали на домашнем ноутбуке. При открытии нового здания школы на федеральные средства для местных телевизионщиков закупили уже достаточно серьезную технику.Александр Зуев, руководитель телестудии «Школьные вести», учитель информатики и ОБЖ:- Когда мы только начинали, у нас были вот такие софт-боксы. Картон, фольга, скотч. Сейчас у нас вот такая техника - светодиодные прожектора со светофильтрами, с регуляторами. Работает не только от сети, но и аккумуляторы есть. Микрофон. Все как положено. С кубиками, никакой не самодельный. При открытии школы мы получили вот такие полупрофессиональные камеры. Целых три.Сейчас "Школьные вести" могут вещать в прямом эфире в формате 4К. Они активно освещают культурную и спортивную жизнь школы, участвуют в проектах "Российского движения школьников", проводят интеллектуальные игры, онлайн-выпускные и даже участвовали в прямой трансляции федерального проекта "Диалог на равных". Сюжеты студии можно найти на одноименном Ютуб-канале.Александр Зуев, руководитель телестудии «Школьные вести», учитель информатики и ОБЖ:- Здесь на стенде школьный турнир "Золотой мяч", который проводится только у нас в школе, и в Кольчугинском районе только у нас есть он. Когда у нас ребята с 5-го по 11-й класс, и мальчики, и девочки, участвую в футболе. Это наше мероприятие ещё со времен газеты.Сотрудники детской телестудии стараются находить нестандартные подходы к решению банальных вопросов, и демонстрируют это на региональных и федеральных конкурсах. Их темы: экология, благотворительность и туризм. За пару лет школьники в качестве волонтеров сделали подходы к трем родникам, оборудовали несколько пандусов, соорудили дома для бездомных собак и кошек.Александр Зуев, руководитель телестудии «Школьные вести», учитель информатики и ОБЖ:- Многие смеялись. Когда-то смеялись над ключиками, что это несерьезная идея. Я говорю: ну как же несерьезная, когда на федеральном уровне считают, что это толковый проект. Будки для собак можно сделать, а тут для котов домики. Они у нас утепленные. Теперь бездомные коты и кошки будут жить более комфортно, и они перестанут быть бездомными.Пока мы записывали это интервью, ученики без перерыва звонили своему руководителю. Пока тот, наконец, не взял трубку.- Алло. Что такое? Придешь - узнаешь. Все серьезно.У Александра Зуева - стальные нервы. Даже на повторяющиеся надоедливые вопросы он отвечает улыбкой.Александр Зуев, руководитель телестудии «Школьные вести», учитель информатики и ОБЖ:- Когда ты получаешь удовольствие от того, что делаешь, зачем напрягаться? Нужно быть мягким. Умею держать себя в руках. Зачем нервничать ведь можно эти силы потратить на что-то полезное? У меня принцип добровольности. Хочешь участвовать? Давай! Но если ты пришел, то будь любезен вкладывать в то дело, которым ты занимаешься.Александр Андрианов, школьник, сотрудник телестудии «Школьные вести»:- Наш руководитель - очень классный мужчина. Самое главное - без угроз нас научил. Но если только немножко. Он очень добрый.Артем Петухов, школьник, сотрудник телестудии «Школьные вести»:- Он очень образованный и в плане информационных технологий, и в работе своей телестудии он очень опытный человек.С наземной съемкой разобрались. Пора в небо, считает школьная редакция. Сейчас они мечтают о своем студийном квадракоптере, чтобы освещать жизнь школы с нового ракурса - с высоты птичьего полета.- На этом у нас все. И помните: "Школьные вести" делаем вместе.Любовь Клюквина, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»