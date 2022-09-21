Подрядчик выполнит ремонт крыши.

В Александрове отреставрируют дореволюционный памятник архитектуры. У «Здания торговых рядов» отремонтируют крышу. На эти цели выделили 2,7 млн рублей.Гостиный двор построен в конце XVIII века вблизи главной площади города. Два одноэтажных корпуса с двускатными кровлями с декором украшены пилястрами, неглубокими арочными нишами и архивольтами.Первоначально в помещениях располагались торговые лавки. В 1930-х годах пространство полностью перестроили. Сейчас внутри располагается зал Александровского художественно-краеведческого музея, организации и магазины.Прием заявок на аукцион продолжится до 28 сентября. Подрядчик должен завершить ремонт в конце ноября.