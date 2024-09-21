С начала года в региональной столице высадили только 280 деревьев и кустарников.

Более тысячи деревьев планируется высаживать во Владимире ежегодно. Об этом сообщил глава города Дмитрий Наумов на пресс-конференции 19 сентября.«Посaдка дерeвьев в нашeм горoде очень нyжна и вaжна. Прорабaтываем вопрoс о компeнсационной высaдке», — заявил он.Ранее сообщалось, что во Владимире предприятие по озеленению города.Напомним, 800 деревьев во Владимире в 2024 году из-за ураганов и опасного вредителя ясеневой изумрудной златки. Текущее озеленение не восполняет потери. С начала года в региональной столице высадили только 280 деревьев и кустарников.