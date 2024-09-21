Выплату назначили только на двоих детей из трех.

Семья из Владимира, воспитывающая троих детей, была лишена пособия на одного из них из-за технической ошибки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области 21 сентября.Отец семьи обращался в соцфонд для получения положенных выплат, но ему не удалось получить их в полном объеме.Причиной отказа стало неверное оформление заявления через портал «Госуслуги». При повторных попытках получить пособие на третьего ребенка мужчине снова отказали, на этот раз сославшись на завышенные доходы семьи.Прокурорские работники подали иск в суд, требуя, чтобы фонд исправил выявленные нарушения. Суд удовлетворил иск, и после этого были назначены ежемесячные выплаты на третьего ребенка.