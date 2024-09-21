Рабочие заасфальтировали одну из полос на моту через реку Клязьму во Владимире. Подрядчик работает в ускоренном темпе, отметили в пресс-службе мэрии города. Сейчас подрядчики заняты

Рабочие заасфальтировали одну из полос на моту через реку Клязьму во Владимире. Подрядчик работает в ускоренном темпе, отметили в пресс-службе мэрии города. Сейчас подрядчики заняты фрезерованием второй полосы. В ближайшее время и ее отремонтируют. Ранее во Владимире начался долгожданный ремонт дороги Спасское-Мосино. Цена контракта – почти 94,5 миллиона рублей. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: