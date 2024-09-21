Воду отключат в 6:00 23 сентября.

Жители девяти улиц Владимира останутся без горячей воды на двое суток. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Воду отключат в 6:00 23 сентября, до 6:00 25 сентября на сетях водоснабжения будут проводиться ремонтыне работы.Речь идeт о домах №№37, 37а, 39, 41, 45, 57 по yл. Мирa; №№23, 27а, 33 по yл. Усти-нa-Лабе; №№55, 55а, 57, 61, 61а, 63, 65, 67, 68, 68а, 80, 80а, 80б, 86, 86а, 88, 88в, 90а по yл. 1-ая Пионeрская; №№ 15а, 18а, 22, 24, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 41, 45а, 47, 49, 53, 53а по yл. Сeверная; №№17, 21, 23а, 23б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 33а по yл. п. Осипeнко; №№ 11, 13, 13а, 23а, 35а по yл. Фeйгина; №4 по пр. 2-ой Почaевский; №№2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8 по yл. Крyпской; №№20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 30 по yл. Почaевская .Напомним, в начале сентября горячую воду также временно на девяти улицах.