Транспорт с низким полом скоро поедет по владимирским улицам.

«Мосгортранс» передал областному центру 50 автобусов. ЛиАЗы 2011 года выпуска пока стоят в депо г. Москвы: в Ясенеов, Бибирево и на Электролитном проезде.Эти автобусы выпускает завод в Ликино-Дулево, ЛиАЗ-5292 был первой низкопольной моделью производителя. Большинство машин завода ходить по маршрутам Москвы.Теперь «Мосгортранс» ждет решения владимирского горсовета о приеме ЛиАЗов в муниципальную собственность. Затем, скорее всего, транпсорт поступит муниципальному перевозчику АО «Владимирпассажиртранс».Надо сказать, что из Москвы в регионы транспорт передают достаточно часто. А тарожилы из Владимира помнят, что в конце 90-ых в областной центр передали автобусы аж из Германии, они служили вплоть до последних лет и считались самыми комфортными.