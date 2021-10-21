В первичный сосудистый центр Городской больницы №4 г. Владимира в тяжёлом состоянии была доставлена...

В первичный сосудистый центр Городской больницы №4 г. Владимира в тяжёлом состоянии была доставлена 52-летняя пациентка. В ходе экстренной компьютерной томографии специалисты выявили массивное кровоизлияние. Сосудистая катастрофа головного мозга грозила самыми серьёзными последствиями. После экстренной консультации нейрохирурга женщину перевели в Областную клиническую больницу, где при проведении контрастной церебральной ангиографии медики установили причину кровоизлияния – разрыв аневризмы передней соединительной артерии.Внутричерепная аневризма – это патологическое выпячивание стенки крупного мозгового сосуда. Она опасна тем, что может внезапно лопнуть и привести к кровоизлиянию в головной мозг. Медлить было нельзя ни секунды.Пресс-служба Администрации Владимирской области информирует, что бригада нейрохирургов ОКБ в экстренном порядке выполнила сложное высокотехнологичное вмешательство – клипирование аневризмы. Операция была проведена с использованием современной микрохирургической техники через трепанационное отверстие. На открытый участок головного мозга нейрохирурги установили биопротез для минимизации негативных последствий послеоперационного периода.Тем не менее борьба за жизнь пациентки на этом не закончилась. Медики констатировали серьёзное осложнение, вызванное массивным кровоизлиянием, – ангиоспазм. Это, в свою очередь, привело к отёку головного мозга. Нейрохирурги провели ещё одно оперативное вмешательство.Однако до восстановления неврологического статуса было ещё далеко. Впоследствии присоединилось другое грозное осложнение – арезорбтивная гидроцефалия. Её причина – в нарушении всасывания спинномозговой жидкости венозными синусами. Нейрохирурги провели серию повторных операций с целью имплантации шунтирующей системы для отвода спинномозговой жидкости и закрытия обширных дефектов черепа.В результате многоэтапного хирургического лечения владимирские нейрохирурги добились стабилизации состояния пациентки. У неё восстановились ясное сознание и частично движения в парализованных конечностях. После курса лечения женщина встала на ноги. Контрольная церебральная ангиография подтвердила радикальное «выключение» аневризмы головного мозга.В настоящее время пациентка проходит медицинскую реабилитацию в отделении нейрохирургии с курсом транскраниальной магнитной стимуляции, лечебной физкультуры, в том числе с применением методик роботизированной механотерапии, физиолечения и массажа.Как сообщил заведующий отделением нейрохирургии ОКБ, главный внештатный нейрохирург Департамента здравоохранения Владимирской области Николай Никитин, ежегодно в их подразделении выполняется от 30 до 50 операций при аневризмах сосудов головного мозга. Отделение специализируется на проведении сложных высокотехнологичных операций на головном мозге, позвоночнике, спинном мозге и периферических нервах. Особое внимание уделяется развитию сосудистой нейрохирургии, нейроонкологии, спинальной и функциональной хирургии, хирургии эпилепсии, вмешательствам с использованием малоинвазивных методик.Наибольший удельный вессоставляют пациенты с сосудистыми заболеваниями головного мозга и дегенеративнымизаболеваниями позвоночника, нейроонкологические пациенты, а также больные сразнообразной патологией позвоночника, гнойно-воспалительныминейрохирургическими заболеваниями центральной нервной системы. Медицинскаяпомощь в отделении нейрохирургии оказывается круглосуточно.