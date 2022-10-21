Во Владимире на улице Белоконской заканчивается строительство уличного спортивного комплекса. В нем будут расположены детские и спортивные площадки, мини-футбольное поле и велосипедная

Во Владимире на улице Белоконской заканчивается строительство уличного спортивного комплекса. В нем будут расположены детские и спортивные площадки, мини-футбольное поле и велосипедная дорожка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в пятницу, 21 ноября. На детской и спортивной площадках работы уже завершены. В спортивной зоне поставили специальное оборудование и комплекс уличных тренажеров. На мини-футбольном поле