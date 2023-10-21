Семья из Судогды покорила Дюкинский природный заказник вместе со съёмочной командой шоу «Три...

Семья из Судогды покорила Дюкинский природный заказник вместе со съёмочной командой шоу «Три похода».Главная идея нового шоу «Три похода» - популяризировать красивые уголки России, а также открыть удивительные места нашей страны, где могут отдохнуть семьи - родители и дети.В данный момент проходят съёмки первого сезона. Владимирская область стала первой.«От Владимира до Камчатки»: именно такой путь предстоит преодолеть съемочной команде.Где именно можно будет посмотреть результат проделанной работы? Участники рассказывают, что на цифровых площадках «Движения Первых». Точной информации пока нет.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с Мариной Лукьяновой, которая вместе с мужем Артёмом и детьми (Маргаритой и Михаилом) поучаствовали в новом проекте.Именно этой семье удалось покорить Дюкинский природный заказник, а также продемонстрировать его красоту и уникальность.Марина Лукьянова:- Мы до сих пор не можем поверить, что это случилось с нами! Те эмоции, которые мы испытали, дорогого стоят. Спасибо «Движению Первых» за такую крутую возможность проявить себя в экстремальных погодных условиях!- Поучаствовать в кастинге мне предложила Александра Зейналова и Дмитрий Цыганков - наши судогодские активисты, состоящие в «Движении Первых». Я заполнила анкету, зарегистрировалась на сайте и ждала результата. На следующий день мы узнали, что прошли кастинг.- Идея шоу «Три похода» - популяризировать красивые уголки нашей страны, а также сделать акцент на семейных ценностях и традициях. Сейчас проходят съёмки первого сезона. Владимирская область стала первой.- Основная идея: три семьи идут в поход в разные уголки Владимирской области. Наша семья пригласила съемочную группу в Дюкинские карьеры Судогодского района. Красота же невероятная! Я даже долго и не думала, решение пришло сразу. Мы показали - как мы ходим в поход, и что берём для этого. Все рассказывать не буду, скоро увидим.- Это был очень интересный опыт! В этот день мы прочувствовали на себе и снег, и дождь, и солнце. Погода менялась постоянно. Было около трех градусов тепла, поэтому одевались тепло, по-зимнему. Дети ранее участвовали лишь в фотосъёмках или на конкурсах красоты, а вот в таком проекте мы все принимали участие впервые.- С уверенностью могу сказать, что после такого опыта нам любая непогода в походе будет не страшна! Я даже дождю радуюсь теперь (смеётся). Так что с нетерпением ждём — что же в итоге получится.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото и видео из личного архива Марины Лукьяновой