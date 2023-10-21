Жителям Владимирской области, перешедшим на новую схему оплаты отопления, сделают перерасчёт Как...

Жителям Владимирской области, перешедшим на новую схему оплаты отопления, сделают перерасчётКак сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, с отопительного периода 2023/2024 гг. на схему «1/7» (платить предстоит 7 месяцев) перешли жители следующих муниципальных образований:город Владимир, ЗАТО город Радужный, город Камешково, город Собинка, город Юрьев-Польский, посёлок Городищи, сельские поселения Брызгаловское, Вахрамеевское, Красносельское, Небыловское, Березниковское и Григорьевское.В остальных 66 муниципальных образованиях пока сохраняется действующий способ оплаты – «1/12» (оплата разбита на 12 месяцев).Проведение корректировки платы за отопление подразумевает перерасчёт, который проводится в первом квартале года, следующего за расчётным.Важно:Размер корректировки платы за коммунальную услугу по отоплению рассчитывается, как разность между размером платы за эту услугу (за прошедший год) в жилом или нежилом помещении - в многоквартирном доме, определённым, исходя из фактических показаний ОДПУ тепловой энергии, и размером платы за отопление, начисленным за прошедший год.«В течение 2023 года в 12 муниципальных образованиях начисление платы за отопление будет производиться с января до отопительного периода 2023/2024 годов исходя из среднемесячных объёмов потребления тепловой энергии на отопление за 2022 год (исходя из утверждённых нормативов, по схеме «1/12»), а с начала отопительного периода – уже исходя из фактических показаний ОДПУ пропорционально площади помещений в многоквартирном доме (исходя из утверждённых нормативов потребления (1/7) — сообщила главный жилищный инспектор Елена Андреева на недавней пресс-конференции. - И по итогам текущего года по всем МКД в этих 12 муниципальных образованиях, перешедших на «1/7», будет проведена корректировка платы за отопление исходя из фактического объёма потребления тепловой энергии на отопление по показаниям ОДПУ… »Официально подтверждается, что жителям будут возвращены излишне уплаченные средства.Фото: pxfuel.com