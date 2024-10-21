Встреча прошла 18 октября.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин провел прием граждан во владимирском Штабе общественной поддержки.Все озвученные владимирцами проблемы — социально значимые. Так, к Алексею Говырину обратились дольщики ЖК «Никитская, 27а». Тема остается горячей для города на протяжении нескольких лет. Четырехэтажное здание в центре Владимира должны были сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года. Люди хотят получить квартиры, а не денежные компенсации: они боятся, что не смогут приобрести жилье по ценам пятилетней давности.«Совместно с дольщиками, регионом, Минстроем будем искать варианты выхода из ситуации», — подытожил депутат Госдумы.Еще одно коллективное обращение к депутату Госдумы было от жителей коттеджного поселка «Новое Простоквашино» Собинского района. Участки рядом со старой застройкой в селе Бабаево люди покупали под индивидуальное жилое строительство, многие уже построили свои дома, но, как говорят, жизнь в поселке сопряжена с большим дискомфортом — доехать до домов даже летом трудно. В распутицу вязнут грузовики со стройматериалами, а «скорые» и вовсе не проедут. Кроме того, есть проблемы с уличным освещением.«Написал запрос в администрацию района, «ВладимирЭнерго» и прокуратуру. Проблема касается сотен людей, её надо решить», — подчеркнул .Еще один вопрос, с которым обратились к Алексею Говырину как представителю региона в парламенте и члену комитета Госдумы по МСП, касался ведения бизнеса. Предприниматели из г. Камешково пожаловались на давление со стороны районной администрации. Чтобы надзорные органы дали правовую оценку действиям властей, Говырин обратился к областному прокурору.